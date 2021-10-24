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23:03 24.10.2021

В Одессе из-за пожара в коммунальной квартире эвакуировано 12 человек, в том числе 2 детей

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В Одессе из-за пожара в коммунальной квартире эвакуировано 12 человек, в том числе 2 детей

Из-за пожара в одесской коммунальной квартире эвакуировано 12 человек, в том числе 2 детей, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в воскресенье.

"24 октября, в 18 часов 53 минуты, в Службу спасения поступило сообщение, что по улице Новикова произошло возгорание в комнате коммунальной квартиры. По прибытию к месту вызова, спасатели оперативно приступили к тушению пожара в квартире на четвертом этаже", указано в сообщении.

Из-за высокой задымленности, из квартир на верхних этажах эвакуированы 12 жителей, в том числе 2 ребенка.

В то же время, стало известно, что в горящей квартире может находиться малолетний ребенок. Спасатели немедленно вынесли из квартиры трехлетнего мальчика, которого передали матери невредимым.

"Пожар был ликвидирован в 19 часов 14 минут. Погибших и пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

К ликвидации пожара привлекались 22 спасателя и 7 единиц пожарно-спасательной техники. Причина пожара устанавливается.

Теги: #эвакуация #одесса #пожар
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