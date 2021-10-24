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17:48 24.10.2021

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет – штаб ООС

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Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала суток по состоянию на 17.00 24 октября, один из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минского договоренностями вооружения. Украинские подразделения держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии РФ", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Противник в ходе обстрелов открывал огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, говорится в сводке.

 

Теги: #всу #оос #донбасс
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