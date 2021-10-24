В Херсонской области внедорожник с несовершеннолетним за рулём ночью врезался в дерево, погибли 4 человека, 2 госпитализированы – полиция

Несовершеннолетний водитель и трое пассажиров внедорожника "Volkswagen Touareg" погибли и еще двое получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобиля с деревом в ночь на воскресенье, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Полицейские предварительно установили, что за рулем автомобиля "Volkswagen Touareg" находился 15-летний житель пгт Великая Александровка. Также в салоне автомобиля находились односельчане водителя в возрасте 15 и 20 лет, а также 21-летний житель с.Новая Калуга, которые вместе с водителем погибли на месте ДТП. Еще двое 17-летних пассажиров (жители пгт Великая Александровка), доставлены в Великоалександровскую центральную больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 24 октября, около 0:40 на автодороге между с.Давыдов Брод и с.Малая Александровка Бериславского района.

Событие квалифицируется по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).