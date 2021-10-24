Премьер Грузии счел провокацией заявления о намерении властей ликвидировать Саакашвили

Бредом и провокацией назвал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявление адвоката Ники Гварамия, что в тюремной больнице власти якобы готовят ликвидацию бывшего президента Михаила Саакашвили.

"Это полный бред и провокация. Население отлично понимает, почему сторонники Саакашвили хотят посеять до выборов в предстоящую субботу панику. Эта неделя будет напряженной, появятся и другие лживые заявления", - сказал Гарибашвили в воскресенье журналистам.

Он отметил, что во времена правления Саакашвили в тюрьмах действительно убивали и пытали людей.

"Всю эту неделю они (сторонники Саакашвили - ИФ) будут показывать, как голодает этот человек, которому никто не препятствует есть. Врачи ведут полный контроль за состоянием здоровья Саакашвили, соответственно заявление бывшего прокурора Гварамия (во время правления Саакашвили Гварамия занимал должности министра юстиции и заместителя генерального прокурора - ИФ) является очередной попыткой поставить театрализованное представление, которое завершится крахом", - сказал Гарибашвили.

Он еще раз подчеркнул, что в случае необходимости Саакашвили переведут в тюремную больницу, а не в городскую клинику, так как ни для одного заключенного в Грузии исключений не будет.

"В тюремной больнице Саакашвили проведут все необходимые процедуры, после чего вернут в камеру", - сказал Гарибашвили.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Ранее в субботу адвокат Саакашвили, гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Гварамия заявил, что действующие власти намерены ликвидировать экс-президента в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставской тюрьмы в ближайшее время.

"По нашей информации, власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится его (Саакашвили - ИФ) ликвидацией", - заявил Гварамия.

Он сообщил, что располагает информацией о том, что "в тюремную больницу уже поместили специального заключенного, который об этом позаботится".

Адвокат призвал омбудсмена Грузии Нино Ломджария следить за ситуацией вокруг Саакашвили.