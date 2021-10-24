РФ не сможет помешать жителям Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью - МИД

Попытки РФ помешать жителям оккупированных Донбасса и Крыма общаться с представителями украинских властей будут безуспешными, подчеркивает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Россия не сможет помешать жителям временно оккупированных Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью. Так же как и не смогли советские оккупационные войска помешать контактам немцев из Восточного и Западного Берлина. Политика железного занавеса не сработает", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

Он указал, что деградация ситуации на временно оккупированных территориях требует инновационных решений Украины.

"Улучшение жизни украинцев по обе стороны линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепление их связи с остальным Украинским государством остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского", - подчеркнул спикер.

Николенко отметил, что РФ как государство-оккупант должна четко соблюдать свои международно-правовые обязательства и выполнять договоренности лидеров Нормандского формата, в частности, обеспечивать базовые потребности населения в подконтрольных ей территориях, включая адекватную защиту от коронавирусной болезни Covid-19, разблокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, прекратить саботаж деятельности Трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, обеспечить международным организациям, включая МККК, полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым в связи с конфликтом лицам.

Как сообщалось, в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) анонсировали разработку технического задания по открытию на линии разграничения со временно оккупированными отдельными районами Донецкой и Луганской областей и Крымом пунктов связи для коммуникации граждан с представителями украинской власти.

"Принято решение на протяжении двух недель поручить Министерству цифровой трансформации разработать техническое задание для такого продукта и… в ближайшее время его внедрить для того, чтобы у людей была возможность общения непосредственно со всеми органами власти, которые есть в нашей стране, включая президента", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогу заседания СНБО в пятницу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что власть Украины готовит "провокацию", планируя открыть для жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма пункты связи с представителями украинской власти.