События

12:23 24.10.2021

РФ не сможет помешать жителям Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью - МИД

2 мин читать
РФ не сможет помешать жителям Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью - МИД

Попытки РФ помешать жителям оккупированных Донбасса и Крыма общаться с представителями украинских властей будут безуспешными, подчеркивает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Россия не сможет помешать жителям временно оккупированных Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью. Так же как и не смогли советские оккупационные войска помешать контактам немцев из Восточного и Западного Берлина. Политика железного занавеса не сработает", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

Он указал, что деградация ситуации на временно оккупированных территориях требует инновационных решений Украины.

"Улучшение жизни украинцев по обе стороны линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепление их связи с остальным Украинским государством остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского", - подчеркнул спикер.

Николенко отметил, что РФ как государство-оккупант должна четко соблюдать свои международно-правовые обязательства и выполнять договоренности лидеров Нормандского формата, в частности, обеспечивать базовые потребности населения в подконтрольных ей территориях, включая адекватную защиту от коронавирусной болезни Covid-19, разблокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, прекратить саботаж деятельности Трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, обеспечить международным организациям, включая МККК, полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым в связи с конфликтом лицам.

Как сообщалось, в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) анонсировали разработку технического задания по открытию на линии разграничения со временно оккупированными отдельными районами Донецкой и Луганской областей и Крымом пунктов связи для коммуникации граждан с представителями украинской власти.

"Принято решение на протяжении двух недель поручить Министерству цифровой трансформации разработать техническое задание для такого продукта и… в ближайшее время его внедрить для того, чтобы у людей была возможность общения непосредственно со всеми органами власти, которые есть в нашей стране, включая президента", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогу заседания СНБО в пятницу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что власть Украины готовит "провокацию", планируя открыть для жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма пункты связи с представителями украинской власти.

Теги: #донбасс #николенко #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:46 23.10.2021
Украина и Грузия обсудили взаимодействие стран в рамках Ассоциированного Трио, а также подготовку к декабрьскому саммиту Восточного партнерства

Украина и Грузия обсудили взаимодействие стран в рамках Ассоциированного Трио, а также подготовку к декабрьскому саммиту Восточного партнерства

16:47 21.10.2021
Украина настаивает на объективном и беспристрастном рассмотрении дела задержанного в Греции ветерана АТО - МИД

Украина настаивает на объективном и беспристрастном рассмотрении дела задержанного в Греции ветерана АТО - МИД

16:00 21.10.2021
Украина готова допустить МККК к российскому боевику Косяку – МИД

Украина готова допустить МККК к российскому боевику Косяку – МИД

12:00 21.10.2021
Украина ждет от ЕС перспективу членства - Кулеба

Украина ждет от ЕС перспективу членства - Кулеба

09:51 21.10.2021
Генконсульство Украины в Стамбуле проверяет информацию о задержании в Турции украинца – МИД

Генконсульство Украины в Стамбуле проверяет информацию о задержании в Турции украинца – МИД

19:35 20.10.2021
Зеленский: ситуация на Донбассе осложняется, мы должны быть готовы к любому развитию событий

Зеленский: ситуация на Донбассе осложняется, мы должны быть готовы к любому развитию событий

13:48 20.10.2021
МИД Украины поручило посольству в США разобраться, почему Apple изобразила Крым как часть РФ

МИД Украины поручило посольству в США разобраться, почему Apple изобразила Крым как часть РФ

12:44 20.10.2021
Возможное исключение Украины из "зеленого списка" ЕС не отменяет безвиз и не означает тотальное закрытие границ - Кулеба

Возможное исключение Украины из "зеленого списка" ЕС не отменяет безвиз и не означает тотальное закрытие границ - Кулеба

10:21 20.10.2021
Москва официально признала участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины – Украинская делегация в ТКГ

Москва официально признала участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины – Украинская делегация в ТКГ

10:03 20.10.2021
В МИД надеются, что жители Донбасса, которым РФ навязала свое гражданство, наконец-то поймут, что они не интересуют Москву

В МИД надеются, что жители Донбасса, которым РФ навязала свое гражданство, наконец-то поймут, что они не интересуют Москву

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Адвокат Саакашвили предупредил о готовящейся ликвидации экс-президента Грузии

Украина рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе

В Украине за сутки зафиксировано 20 791 новый случай заболевания Сovid-19, выздоровело 6 081 человек, 386 умерло

На Донетчине из-за отсутствия угля остановилась Славянская ТЭС

На Донбассе ранены двое украинских военных – ОТГ "Восток"

ПОСЛЕДНЕЕ

Адвокат Саакашвили предупредил о готовящейся ликвидации экс-президента Грузии

В начале недели в Украине будет холодно и без осадков, ночью морозы

Украина рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе

Глава миссии ПА ОБСЕ обратила внимание на хорошую организацию выборов в Узбекистане

Всего четыре региона остаются в "желтой" зоне адаптивного карантина

Правоохранители разоблачили схему переправления иностранцев в Украину под видом обучения

В Украине за сутки зафиксировано 20 791 новый случай заболевания Сovid-19, выздоровело 6 081 человек, 386 умерло

С начала суток зафиксировано три нарушения режима тишины на Донбассе, ранены два украинских военных

24 октября: Какой сегодня праздник

Актер Алек Болдуин посетил поминальное мероприятие, посвященное Галине Гатчинс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА