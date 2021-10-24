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11:44 24.10.2021

В начале недели в Украине будет холодно и без осадков, ночью морозы

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В начале недели в Украине будет холодно и без осадков, ночью морозы

В ближайшие сутки, 25 октября, погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления и холодная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В этот день по всей Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 0-5° мороза, на остальной территории 0-5° тепла; днем 6-11°, на Закарпатье и Прикарпатье до 13° тепла.

В Киеве в понедельник - без осадков, температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений в день 25 октября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 21,1 градусов тепла в 1923 году, самая низкая - ночью на отметке 6,8 градусов мороза в 2014 году.

Во вторник, 26 октября, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, в Карпатах и на крайнем востоке до 9° мороза; днём 7-12° тепла, на Закарпатье и на Прикарпатье до 15°.

В Киеве 26 октября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем около 10° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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