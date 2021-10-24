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11:15 24.10.2021

Украина рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе

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Украина рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе

Украина подтвердила приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава Генеральной Ассамблеи ООН, которая отмечает 76-ю годовщину основания, и рассчитывает на присоединение Генассамблеи к "Крымской платформе", сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

"Учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, в частности в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о территориальной целостности Украины, проблемы милитаризации Крыма и по защите прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе", - говорится в заявление.

В МИД отметили, что рассчитывают на более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия продолжающейся военной агрессии РФ против Украины.

В МИД подчеркнули, что важной задачей остается воплощение усилий по реформированию и совершенствованию ООН, ее укреплению и адаптации к требованиям современности. В министерстве заверили в готовности и в дальнейшем усиливать вклад в дело утверждения международного мира и безопасности в составе операций ООН.

"Продолжим проводить целенаправленную политику противодействия дерзким попыткам отдельных государств подорвать закреплен Уставом ООН мировой порядок, навязать международному сообществу логику агрессии и реваншизма, переписать мировую историю", - отметили в заявлении.

Также отмечается, что организации системы ООН, в частности Программа развития ООН (ПРООН), продолжают играть важную роль в поддержании курса социально-экономических реформ в Украине, достижении Целей устойчивого развития, обеспечении защиты прав человека и верховенства права.

"Одним из наиболее успешных примеров нашего сотрудничества является преодоление гуманитарных последствий российской агрессии. Готовы к дальнейшему взаимодействию в этой сфере для обеспечения потребностей пострадавшего гражданского населения вдоль линии разграничения и на временно оккупированных территориях", - подчеркнули в министерстве.

В частности, актуальным направлением деятельности ООН в Украине является поддержка процессов восстановления и миростроительства в Донецкой и Луганской областях для мирной и безопасной реинтеграции оккупированных территорий и их жителей, развития устойчивого мира.

Теги: #крымская_платформа #украина #оон
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