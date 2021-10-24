Глава миссии ПА ОБСЕ обратила внимание на хорошую организацию выборов в Узбекистане

Выборы президента Узбекистана хорошо организованы и проходят прозрачно, заявила глава мониторинговой миссии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Даниэла де Риддер журналистам в воскресенье.

"Выборы хорошо организованы, проходят прозрачно", - сказала де Риддер.

По ее словам, представители всех пяти партий присутствуют на участках, осуществляют наблюдение за голосованием.

Глава миссии ПА ОБСЕ сообщила, что их миссия разделилась на 42 группы, каждая из которых должна посетить не меньше 10 участков. Они уже два дня работают в разных регионах Узбекистана.

Избирательные участки в стране открылись в 8:00 по местному времени и закроются в 20:00.

По данным Центризбиркома, для проведения выборов образовано 10 тыс. 761 избирательных участков. Для голосования граждан за рубежом в 37 странах открыты 54 стационарных избирательных участка и 316 передвижных пунктов.

По последним данным, в едином списке избирателей зарегистрированы более 19,86 млн избирателей, из которых около 900 тысяч будут голосовать впервые. Выборы признаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 33% внесенных в список избирателей.

Проведение экзитполов законодательством о выборах не предусмотрено.

Предварительные итоги выборов ЦИК планирует обнародовать 25 октября.