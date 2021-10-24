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08:19 24.10.2021

В Украине за сутки зафиксировано 20 791 новый случай заболевания Сovid-19, выздоровело 6 081 человек, 386 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано 20 791 новый случай заболевания Сovid-19, выздоровело 6 081 человек, 386 умерло

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 20 791 новый случай заболевания COVID-19, выздоровело 6 081 человек, 386 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 23 октября в Украине: зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 533, медработников - 237). 177 730 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек полностью иммунизированы – 48 200 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы –  5 924 человека; летальных случаев - 386; выздоровели – 6 081 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 769 405 человек, выздоровели – 2 375 776 человек, летальных случаев - 63 872.

С начала прививочной кампании привито 8890454 человека, из них получили одну дозу - 8890452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6963577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15854029 прививок.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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