С начала суток зафиксировано три нарушения режима тишины на Донбассе, ранены два украинских военных

С начала суток российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, ранены два украинских военнослужащих, сообщает пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки, 23 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие враждебных действий два военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

Отмечается, что неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении Новогригорьевки наемники дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"По состоянию на 7:00 утра 24 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе.