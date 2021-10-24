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05:06 24.10.2021

На Донетчине из-за отсутствия угля остановилась Славянская ТЭС

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В Донецкой области из-за отсутствия угля остановила работу Славянская ТЭС, сообщает сайт "Укрэнерго".

Оба блока станции, которые с 2015 года работали в режиме маневрирования, полностью остановлены.

По данным Минэнерго, по состоянию на вечер 22 октября антрацитового угля на ТЭС оставалось максимум на сутки.

Меньше десятидневных запасов топлива у Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС.

Теги: #донецкая_область #тэс #украина #остановка
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