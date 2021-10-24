На Донетчине из-за отсутствия угля остановилась Славянская ТЭС

В Донецкой области из-за отсутствия угля остановила работу Славянская ТЭС, сообщает сайт "Укрэнерго".

Оба блока станции, которые с 2015 года работали в режиме маневрирования, полностью остановлены.

По данным Минэнерго, по состоянию на вечер 22 октября антрацитового угля на ТЭС оставалось максимум на сутки.

Меньше десятидневных запасов топлива у Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС.