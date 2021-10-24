В Беларуси снижается число тяжелых пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил об уменьшении распространения и тяжести коронавируса в стране, в частности, он отметил ежесуточное снижение пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Что касается заболеваемости: есть моменты, которые вселяют в нас осторожный оптимизм. Сами по себе темпы прироста заболеваемости немного уменьшаются. В последнюю неделю мы видим очень незначительную, но тенденцию по снижению темпов госпитализации пациентов в стационары. Один из важных компонентов - на несколько человек в сутки снижается количество пациентов, находящихся на ИВЛ", - сказал Пиневич, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.

Министр, тем не менее, констатировал, что цифры все равно остаются высокими и "ситуация требует от нас усилий, поэтому мы продолжаем всех убеждать вакцинироваться".

По данным медицинского ведомства, первую дозу вакцины получили уже более 27% белорусов.

Пиневич отметил, что в Беларуси в полном объеме восстановлено оказание плановой медицинской помощи.

"Плановая помощь восстановлена в полном объеме - в том, в котором это необходимо и в котором она не будет являться эпидемиологической угрозой для самих пациентов", - заявил глава Минздрава.

Он сообщил, что по всей стране перепрофилированы чуть более 40% коечного фонда. Все РНПЦ в полном объёме продолжают оказывать плановую помощь. Областные больницы тоже оказывают плановую помощь, при этом они частично перепрофилированы под инфекционную патологию для пациентов с COVID-19 и с сопутствующей патологией.