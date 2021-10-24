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01:40 24.10.2021

Подозреваемых в нападении на дом замглавы Офиса президента арестовали с возможностью залога – прокуратура

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Двух подозреваемых в попытке поджога дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы арестовали на два месяца с альтернативой залога в сумме более 680 тыс. грн для каждого, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Дарницкий районный суд в субботу, 23 октября, удовлетворил ходатайство прокурора Дарницкого окружной прокуратуры города Киева и арестовал на 2 месяца подозреваемых в попытке поджога дома заместителя председателя ОПГ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемые - мужчины 20-ти и 25-ти лет, ранее не судимые. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украины.

"Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства уголовного преступления и другие лица, которые к нему причастны", - сообщили в прокуратуре.

В свою очередь, в пресс-службе Офиса генерального прокурора сообщили, что, по данным следствия, один из подозреваемых - житель Киева, получил через мессенджер "Telegram" заказ на поджог дома Жовквы. За выполнение заказа, по его словам, пообещали заплатить $7 тыс. США.

К совершению преступления он привлек своего знакомого из Черкасской области, которому пообещал в качестве вознаграждения отдать часть этой суммы.

"Приобретя необходимые для поджога легковоспламеняющиеся смеси - бензин и керосин, емкости и клейкие ленты, они приготовили 3 бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября прибыли к месту совершения преступления в Дарницком районе столицы", - сказано в сообщении.

Как отмечается, они нанесли краской на заборе дома оскорбительные надписи. После этого один из мужчин наблюдал за обстановкой, а другой поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор во двор.

"При попытке поджечь вторую бутылку он был замечен посторонними лицами и пытался убежать, однако "по горячим следам" был задержан правоохранителями. Впоследствии задержали и его сообщника"", - добавили в генпрокуратуре.

Теги: #жовква #подозреваемые #украина #арест
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