Польша готовит гумконвой для мигрантов на границе и призывает Минск принять его

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна подготовит гуманитарную помощь для мигрантов, которые ищут возможности пересечь границу из Беларуси, и выразил надежду, что Минск согласится принять этот груз.

"На встрече с премьером Матеушем Моравецким я предложил прислать до границы с Беларусью гуманитарный конвой. Это необходимо для помощи мигрантам, блуждающим с белорусской стороны границы. Призываю Беларусь впустить эту помощь - палатки, кровати и одеяла", - написал он в своем Twitter.