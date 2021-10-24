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00:46 24.10.2021

Польша готовит гумконвой для мигрантов на границе и призывает Минск принять его

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Польша готовит гумконвой для мигрантов на границе и призывает Минск принять его

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна подготовит гуманитарную помощь для мигрантов, которые ищут возможности пересечь границу из Беларуси, и выразил надежду, что Минск согласится принять этот груз.

"На встрече с премьером Матеушем Моравецким я предложил прислать до границы с Беларусью гуманитарный конвой. Это необходимо для помощи мигрантам, блуждающим с белорусской стороны границы. Призываю Беларусь впустить эту помощь - палатки, кровати и одеяла", - написал он в своем Twitter.

Теги: #польша #гумпомощь #беларусь
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Интерфакс-Украина
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