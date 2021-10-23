Двум патрульным объявили о подозрении в отношении гибели полицейского в Чернигове

Двум сотрудникам патрульной полиции в Черниговской области сообщено о подозрении в заведомом оставлении без помощи человека, что повлекло его смерть, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, сотрудники управления патрульной полиции в Черниговской области в ночь на 2 октября во время патрулирования ул. Независимости в Чернигове обнаружили группу людей, у которых был конфликт с двумя полицейскими, которые в то время были в отпуске.

"Однако правоохранители не пресекли выявленное правонарушение, а покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, которые, учитывая количество нападавших, находились в угрожающем для жизни состоянии. После этого избиение потерпевших продолжилось, в результате чего один из них скончался на месте происшествия, а другой попал в больницу", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры двум патрульным сообщено о подозрении в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, что повлекло его смерть (ч. 3 ст. 135 УК).