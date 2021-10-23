Украина и Грузия обсудили взаимодействие стран в рамках Ассоциированного Трио, а также подготовку к декабрьскому саммиту Восточного партнерства

Заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий встретился с коллегой из грузинского МИД Теймуразом Джанджалией.

"Провел встречу с коллегой Теймуразом Джанджалией из МИД Грузии. Обсудили взаимодействие наших государств в рамках Ассоциированного Трио, а также подготовку к декабрьскому саммиту Восточного партнерства", - напсал Точицкий в своем Twitter в субботу.