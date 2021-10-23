Европа может принять запуск "Северного потока-2" без сертификации, сообщила советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

"Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет", - сказала Зеркаль в субботнем интервью изданию "Радио Свобода".

Она напомнила, что в конце следующей недели должна пройти встреча лидеров G20. В повестку включены вопросы преодоления энергетического кризиса.

"Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм - ИФ), который сейчас мы видим, использован очень хорошо", - добавила представитель Минэнерго.

По ее словам, за первое полугодие текущего года "Газпром" заработал более 10 млрд. Зеркаль отметила, что во втором полугодии российский газовый монополист заработает "какие-то цифры, которые невозможно представить.