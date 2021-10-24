24 октября: Какой сегодня праздник

24 октября в мире празднуют День ООН, Всемирный день информации о развитии, день борьбы с полиомиелитом, Международный день тёщи, в Кыргызстане – день дипломата и день работников стандартизации и метрологии. Также в ООН отмечают неделю разоружения, в Испании -День святого Рафаила и Карва Чаутх в Индии.

После трехлетних переговоров 24 октября 1648 года в Мюнстере был заключен "Вестфальский мир", положивший конец Тридцатилетней войне (1618–1648 годы). Противниками в ней выступали католические и протестантские германские княжества. Первых поддерживали: Испания, Австрия и Польша, вторых – Франция, Швеция, Дания, Нидерланды, Великобритания и Россия.

82 года назад впервые поступили в продажу нейлоновые чулки, создав ажиотаж среди покупательниц. Презентацию нового материала компания DuPont провела на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году, посетив которую, американские женщины нетерпеливо ожидали появления нейлоновых чулок на прилавках магазинов. Чулки из нейлона были объявлены революционной одеждой, "одеждой будущего".

День Организации Объединенных Наций, который ежегодно отмечается 24 октября, был провозглашен в октябре 1947 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (№ 168) и приурочен к годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН.

В 1971 году Генеральная Ассамблея в своей резолюции (№ 2782), в которой подчеркивалось, что День Организации Объединенных Наций должен стать международным праздником, рекомендовала государствам-членам отмечать его как государственный праздник.

Всемирный день информации о развитии учрежден резолюцией 3038 Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1972 года, с целью привлечения внимания мирового общественного мнения к проблемам развития и к необходимости укрепления международного сотрудничества для их решения. Ассамблея постановила, что дата этого дня должна совпадать с датой Международного дня Организации Объединенных Наций — 24 октября.

Профилактике одного из наиболее тяжёлых вирусных заболеваний, поражающего нервную систему человека и вызывающего параличи, парезы и атрофию мышечных тканей, приводящего к гибели или инвалидности посвящён отмечаемый ежегодно 24 октября Всемирный день борьбы с полиомиелитом.

Заболевание, способное развиться в любом возрасте, однако поражающее преимущественно детей в возрасте до 5 лет, долгое время было настоящим кошмаром для родителей во многих странах мира. Вакцина против него появилась в 1950-х годах. Она была разработана американскими вирусологами и эпидемиологами Хилари Копровским, Джонасом Эдвардом Солком, Альбертом Сэйбином в тесном взаимодействии с советскими вирусологами и эпидемиологами М.П. Чумаковым и А.А. Смородинцевым.

Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя – Международный день тёщи. Хотя он пока не имеет статуса официального, но весьма популярен уже во многих странах. Зародившись в 1930-х годах в США как альтернатива Дню матери, впоследствии, с каждым годом, он приобретал всё больше поклонников, в том числе и в других англоязычных странах.

Как свидетельствует ряд источников, данное неформальное событие стало отмечаться с 1934 года с лёгкой руки редактора техасской газеты "Amarillo Globe-News" Джина Хоу, который рассказал в своём издании о шутке, проведя параллель с такими уважаемыми праздниками, как День матери и День отца.

День святого Рафаила в Испании празднуется 24 октября. Этот архангел считается покровителем Кордовы. Горожане чтят его более всех других святых – наряду с Девой Марией. Изображение архангела Рафаила встречается в Кордове повсюду. Его изваяние украшает высокие колонны, которые можно встретить во многих местах города, где он сотворил то или иное чудо. Один из самых больших монументов находится на мосту Гвадялкливир, который ведет в Старую Кордову. Его длина – 225 метров.

Карва Чаутх — традиционный фестиваль замужних женщин, проходящий в некоторых частях Индии, в частности в Северной, почитаемый индусами и имеющий огромное социальное и культурное значение.

В этот день замужние женщины соблюдают пост, отказываясь от воды и еды, тем самым желая мужу долгой и успешной жизни. Данный ритуал символизирует преданность жен своим мужьям и готовность испытывать лишения во имя их благополучия.

По церковному календарю сегодня наступает день святого Филиппа — апостола от семидесяти. Он происходил из Кесарии Палестинской. Ученики Иисуса Христа избрали его в число диаконов вслед за святым Стефаном. Когда начались гонения на христиан, Стефан погиб, а Филипп покинул Иерусалим и пришел в один из самарийских городов, где начал проповедовать свою веру. Апостол не только рассказывал о Христе, но и творил чудеса, изгонял нечистых духов, исцелял больных и немощных. Благодаря этому многие язычники уверовали во Христа.

В народном календаре важное значение для этого дня имели снег и лед. По снегу судили о будущих прибылях: если он лег на сырую землю, но не растаял, весной можно было надеяться на хороший доход. Кроме того, утренний снегопад на Филиппа предвещал студеную зиму. Если реки к этому времени замерзали, то нужно было обязательно походить по льду — это сулило улучшение в денежных делах. А вот если на Филиппа еще продолжался листопад — нужно было готовиться к тяжелому году.

Именины: Исаакий, Анатолий, Зинаида, Макар, Антон, Филипп, Лев, Александр, Иосиф, Моисей, Иларион.