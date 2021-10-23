В Киеве за несоблюдение карантина оштрафовали владельца ресторана

В субботу за несоблюдение карантинных ограничений по противодействию распространения Covid-19 оштрафовали владельца ресторана на ул. Малая Житомирская в Киеве, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"Один из примеров того это проверка ресторана на улице Малая Житомирская по жалобе неравнодушных киевлян... За результатом проверки работники полиции составили протокол об административном правонарушении по части первой статьи 43-3 Кодекса Украины об административном правонарушении. Владельцу заведения грозит штраф от 17 тыс. грн до 170 тыс. грн. Окончательное решение за судьями" – написал Радуцкий на своей странице в фейсбуке.

Он сообщил, что Комиссия провела проверку заведения и выявила нарушения, в частности, несоблюдение масочного режима как посетителям, так и персоналом, отсутствия маркировки для соблюдения социальной дистанции в очереди, не выполнение регулярной влажной уборки помещений, мытья и дезинфекции поверхностей, не проведения температурного скрининга посетителей и работников перед началом рабочей смены, расположения столов ближе 1,5 метров и размещения за ними более четырех человек.

Также по словам Радуцкого, с 26 октября в "красную" зону переходят еще две области - Ровенская и Николаевская, а со вторника жесткие карантинные ограничения будут действовать в семи регионах.

Вместе с тем, он отметил, что Киев пока соответствует показателям "оранжевой" зоны, но в ближайшие дни из-за ухудшения эпидситуации может оказаться в "красной" зоне. В КГГА прогнозируют, что ввести жесткие ограничения придется с 27 октября.