Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники с начала субботы три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадали два украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм", - сказано в сообщении штаба в Facebook.

Также в направлении Новогригорьевки наемники дважды совершили обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"Вследствие враждебных действий два военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Воинам предоставлена домедицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", - говорится в сообщении.