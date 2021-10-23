События

17:12 23.10.2021

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники с начала субботы три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадали два украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм", - сказано в сообщении штаба в Facebook.

Также в направлении Новогригорьевки наемники дважды совершили обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"Вследствие враждебных действий два военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Воинам предоставлена домедицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Теги: #оос #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:17 23.10.2021
На Донбассе ранены двое украинских военных – ОТГ "Восток"

На Донбассе ранены двое украинских военных – ОТГ "Восток"

07:29 23.10.2021
Двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки

Двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки

17:58 22.10.2021
На Донбассе после 11:00 было 6 обстрелов со стороны российских наемников, ранен еще один военный

На Донбассе после 11:00 было 6 обстрелов со стороны российских наемников, ранен еще один военный

13:15 22.10.2021
На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

07:10 22.10.2021
С начала суток зафиксировано одно нарушение режима тишины на Донбассе

С начала суток зафиксировано одно нарушение режима тишины на Донбассе

07:25 21.10.2021
За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов на Донбассе, ранен один украинский военный

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов на Донбассе, ранен один украинский военный

02:43 21.10.2021
Почти 50 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Великобритании

Почти 50 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Великобритании

17:34 20.10.2021
На Донбассе с полуночи было 8 обстрелов со стороны российских наемников, один украинский военный ранен

На Донбассе с полуночи было 8 обстрелов со стороны российских наемников, один украинский военный ранен

07:15 20.10.2021
Украинский военный получил ранение на Донбассе

Украинский военный получил ранение на Донбассе

22:37 19.10.2021
Власти Франции считают, что пока рано говорить о пятой волне COVID-19

Власти Франции считают, что пока рано говорить о пятой волне COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе ранены двое украинских военных – ОТГ "Восток"

Венедиктова о подделке COVID-19-сертификатов: от меня пощады не ждите

Совет судей избрал представителей в Этический совет по своей квоте, список будет направлен в ВСП

В Киеве начали подключать жилые дома к отоплению

Ровенская и Николаевская области переходят в "красную" зону по COVID-19 с 26 октября

ПОСЛЕДНЕЕ

На Буковине с 24 октября при наличии сертификата о вакцинации разрешается пользоваться общественным транспортом

Эрдоган поручил МИД Турции решить вопрос с выдворением послов десяти стран, призвавших Анкару освободить гражданского активиста

Экс-председатель партии Саакашвили заявляет, что экс-президент Грузии физически не ослаблен, но из-за голодовки такой момент скоро наступит

Facebook обвинил украинского хакера в хищении и продаже данных 178 млн пользователей соцсети

Госэкоинспекция проводит масштабные проверки водопользователей, начала обследование рудника "Сухая Балка"

Помещения в харьковском модульном городке для ВПЛ опасны для проживания - Офис омбудсмена

Посол ЕС приветствует избрание Советом судей представителей в Этический совет: хороший шаг вперед в реализации реформы правосудия

Венедиктова о подделке COVID-19-сертификатов: от меня пощады не ждите

Пограничники не пустили в Украину из-за незаконного посещения Крыма поэтессу Алису Денисову

Совет судей избрал представителей в Этический совет по своей квоте, список будет направлен в ВСП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА