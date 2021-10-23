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16:48 23.10.2021

Экс-председатель партии Саакашвили заявляет, что экс-президент Грузии физически не ослаблен, но из-за голодовки такой момент скоро наступит

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Экс-председатель партии Саакашвили заявляет, что экс-президент Грузии физически не ослаблен, но из-за голодовки такой момент скоро наступит

Депутат парламента, бывший кандидат в президенты Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Григол Вашадзе встретился в субботу в Руставской тюрьме с экс-президентом Михаилом Саакашвили.

"Я не хочу передавать наш разговор с Саакашвили. Физически он не ослаблен, но этот момент наступит скоро, так как он 23-й день голодает. Разум его работает как всегда остро, как бритва", - сказал Вашадзе.

Вашадзе был председателем ЕНД и вышел из партии по политическим соображениям, детали которых он так и не уточнил. По информации грузинских СМИ, Вашадзе был против того, чтобы партией управлял из Украины Саакашвили.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #вашадзе #саакашвили
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