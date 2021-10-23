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15:24 23.10.2021

Помещения в харьковском модульном городке для ВПЛ опасны для проживания - Офис омбудсмена

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Помещения в харьковском модульном городке для ВПЛ опасны для проживания - Офис омбудсмена

Департамент мониторинга равных прав и свобод Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека проверил условия проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в модульном городке Харькова и выявил ряд нарушений.

"На сегодня ВПЛ проживают в 9-ти четырехмодульных помещениях и одном помещении коридорной системы. Другие помещения находятся в аварийном состоянии. Состояние помещений, в которых проживают ВПЛ, не только не пригодно, но и опасно для проживания", - сообщается на сайте Офиса омбудсмена.

По информации мониторов, в помещениях отсутствует вентиляция, из-за чего образуется конденсат и духота. Входные группы в помещения, где проживают люди с инвалидностью, не оборудованы пандусами и перилами. Туалетные комнаты и кухонные помещения также не приспособлены для передвигающихся на колясках и костылях.

Срок эксплуатации помещений модульного городка закончился в 2017 году, но в настоящее время в нем живет 175 человек, из них 75 детей, 26 человек с инвалидностью (в том числе 6 детей с инвалидностью). Городок состоит из 10 четырехмодульных одноэтажных помещений квартирного типа и 3 одноэтажных помещения коридорной системы (общежития). Помещения обеспечены электроснабжением и водой, укомплектованы электроплитами, бойлерами, электрическими батареями, санузлами. В отдельном стиральном блоке установлено 3 стиральные машины, из которых работает 2.

Вместе с тем, в офисе обмудсмена отмечают, что во время общения проверяющих с жителями модульного городка жалоб не поступало.

По результатам проведенной проверки в органы местного самоуправления будут направлены рекомендации по устранению недостатков.

Как сообщалось, 22 января 2015 года в Харькове состоялось официальное открытие первого транзитного модульного городка для переселенцев, построенного на средства, выделенные правительством Германии.

На момент открытия в домики заселились около 80 человек. Всего в нем должны были поселиться 383 человека, в том числе 203 ребенка.

Проект по предоставлению временного жилья жителям Донецкой и Луганской областей в зимний период реализовывался на средства, выделенные правительством Германии Немецкому обществу международного сотрудничества (GIZ).

В феврале 2020 года секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что на месте модульного городка планируется построить три общежития для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей.

Теги: #модульный_городок #омбудсмен #харьков
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