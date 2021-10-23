Посол ЕС приветствует избрание Советом судей представителей в Этический совет: хороший шаг вперед в реализации реформы правосудия

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас приветствует избрание Советом судей Украины кандидатов в Первый состав Этического совета по своей квоте.

"Совет судей выдвинул своих кандидатов в Совет по этике Высшего совета правосудия. Хороший шаг вперед в реализации реформы правосудия. Теперь ВСП необходимо создать Совет по этике, что можно будет выполнить в течение недели - и можно приступить к работе", - написал посол на своей странице Twitter.

Ранее в субботу Совет судей избрал представителей в Этический совет по своей квоте, список будет направлен в ВСП.

По результатам тайного голосования избранными кандидаты в Этический совета по квоте совета судей стали Лев Кишакевич, Юрий Трясун, Владимир Сиверин, Татьяна Чумаченко.

Как сообщалось, на заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на доброчестность кандидатов и членов Высшего совета правосудия (ВСП). После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы.

Согласно абз.6 п.23-1 заключительных и переходных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП" №1635-ІХ от 14 июля 2021 года, субъект формирования Этического совета подает председателю ВСП список кандидатов в состав Этического совета в течение 30 дней со дня поступления соответствующего обращения председателя ВСП.

Субъектом представления является, среди прочего, Совет судей Украины, который должен делегировать трех представителей в Этический совет, однако Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет, что вызвало беспокойство относительно прогресса судебной реформы из-за остановки очищения судебной системы.

Зеленский 8 июля применил право вето к принятому в конце июня парламентом соответствующему законопроекту №3711-д, восстанавливающему работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а уже 13 июля Верховная Рада повторно приняла закон, согласившись с предложениями президента. Основное предложение президента к законопроекту о возобновлении работы ВККС касалось уточнений о принятии решения конкурсной комиссией по отбору ее членов при участии международных экспертов. Согласно закону, решение будет приниматься четырьмя голосами из шести в случае, если за это решение проголосовали как минимум два представителя от международных организаций. В соответствии с законом, ВККС считается полномочной в случае назначения в ее состав не менее 11 членов, как минимум шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

Парламент также проголосовал за законопроект №5068, который вносит изменения в законы "О регламенте Верховной Рады Украины" и "О Высшем совете правосудия", касающиеся создания Этического совета, члены которого будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

В первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации, предоставляющие Украине в течение последних пяти лет международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями. Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов. В дальнейшем в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один - по предложению Совета адвокатов Украины и еще один - предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума.

1 октября послы стран "Большой семерки" (G7) заявили о поддержке процесса всесторонней судебной реформы в Украине и призвали Совет судей ускорить выдвижение кандидатов в Этический совет ВСП.