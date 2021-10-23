Пограничники не пустили в Украину из-за незаконного посещения Крыма поэтессу Алису Денисову

За незаконное посещение временно оккупированного Крыма пограничники запретили въезд в Украину российской поэтессе и автору различных проектов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированной территории Украины. Женщина отметила, что на полуостров ездила в прошлом году и попала туда поездом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что гражданку РФ остановили ночью в аэропорту "Киев". 25-летняя россиянка прилетела в Украину из Испании.

В ходе оформления пограничники установили, что она в нарушение установленного порядка въезда и выезда незаконно посещала временно оккупированную территорию АР Крым. За нарушение норм украинского законодательства гражданке РФ отказано в пропуске через государственную границу и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из собственных источников, гражданка РФ - это Алиса Денисова, 1996 г. р.