Актер Алек Болдуин прокомментировал гибель оператора из Украины: нет слов, чтобы передать мое потрясение

Американский актер Алек Болдуин, который во время съемок вестерна "Раст" (Rust) случайно смертельно ранил оператора-постановщика – украинку Галину Хатчинс, заявил, что полностью сотрудничает со следствием и предложил помощь семье Хатчинс.

"Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, и я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", - написал Болдуин в своем Twitter.

Как сообщалось, Болдуин во время съемок вестерна "Раст" (Rust) в Нью-Мексико случайно ранил из реквизитного пистолета режиссера фильма и оператора-постановщика, которая впоследствии скончалась.

Оператор, 42-летняя Галина Хатчинс (Halyna Hutchins), была убита, а 48-летний режиссер Джоэл Соуза (Joel Souza) получил ранения около 13:50 на съемках "Раст" в округе Санта-Фе.

Согласно веб-сайту Хатчинс, она родом из Украины, изучала журналистику в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченка и кинематограф в Лос-Анджелесе. В своем Facebook она обозначила, что из Киева.

Алек Болдуин – известный американский актер, удостоен премии "Эмми", также лауреат "Золотого глобуса" и номинант на "Оскар", имеет долгую карьеру в кино, пьесах и на телевидении.