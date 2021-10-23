Верховный суд оставил в силе приговор судье одного из райсудов Одессы – лишение свободы сроком на 5 лет

Верховный суд 22 октября оставил без изменений приговор в части наказания судьи Малиновского районного суда Одессы Анатолия Целуха. Вместе с тем, суд исключил из приговора ссылку на допрос одного из свидетелей, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Таким образом, Анатолия Целуха признан виновным в получении 2,5 тыс. долларов США неправомерной выгоды за рассмотрение дела и принятия судебного решения в пользу гражданина, то есть в совершении преступления ч. 3 ст. 368 УК Украины, и приговорен к 5 годам лишения свободы", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что указанный судья с 2017 года рассматривал иск жителя города к одному из предприятий о признании недействительным решения о выделении квартиры работнику этого предприятия, а качестве третьего лица на стороне ответчика был привлечен владелец квартиры. Ранее аналогичный иск, но другого истца, уже был рассмотрен судами, в том числе Верховным судом, и в его удовлетворении было отказано. Несмотря на эти обстоятельства, фактически в течение 1,5 лет судебное разбирательство этим судьей не осуществлялось. Вместе с тем в марте 2019 года судья предъявил представителю владельца квартиры требование о предоставлении ему неправомерной выгоды за рассмотрение дела и принятия судебного решения в его пользу, отмечается в сообщении.

29 марта 2019 года прокуроры САП совместно с оперативными работниками Службы безопасности Украины и детективами НАБУ задокументировали факт получения судьей 2500 долларов США неправомерной выгоды.

22 июля 2020 года приговором Высшего антикоррупционного суда судья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

19 февраля 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение, которым смягчила приговор, вынесенный Высшим антикоррупционным судом, изменив основное наказание с 7 до 5 лет лишения свободы.