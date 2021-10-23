В Киеве начали подключать жилые дома к отоплению

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало подключать здания столицы к теплу, до конца суток планирует отапливать около 9% жилого фонда, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что город принял решение о старте отопительного сезона с 23 октября, учитывая прогноз погоды на следующую неделю. Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура будет держаться на уровне ниже 8 градусов. До конца суток 23 октября планируют подключить около 9% жилого фонда в зоне обслуживания "Киевтеплоэнерго".

В пресс-службе указали, что учреждения социальной сферы имели возможность подключаться к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства с 1 октября. "По состоянию на утро 23 октября тепло уже получают 84% (383) школ, 95,9% (513) детских садов, а также 50,5% (165) лечебных учреждений", - отмечается в сообщении.

Дома, которые получают тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам управляющих домов.

В КГГА заверили, что, несмотря на увеличение затрат предприятия из-за роста стоимости газа, тарифы на тепло КП "Киевтеплоэнерго" для категории "население" повышаться не будут.

"Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 миллиарда гривень. Это один из необходимых шагов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон и не допустить роста тарифов на тепло для населения. Уровень стоимости тепла для жителей многоквартирных домов остается неизменным уже на протяжении трех лет подряд", - отмечено в сообщении.

Указано, что в столице Украины функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе: три мощных теплоэлектроцентрали, почти 200 котельных и более 2,7 тыс. км тепловых сетей. В соответствии с технологическими нормами, развертывание такой системы занимает около 7 дней. "Включение отопления всем потребителям в более сжатые сроки невозможно. Резкое увеличение тепловой нагрузки - температуры теплоносителя и давления может привести к аварийным повреждениям", - подчеркивается в сообщении.