В Сумской области СБУ нейтрализовала преступную группировку из 50 человек, координируемую "ворами в законе"

В Сумской области Служба безопасности Украины обезвредила мощную криминальную группировку, которая координировалось иностранным кланом "воров в законе".

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что злоумышленники координировали "воры в законе" так называемого Сухумо-кутаисского клана, в том числе с территории РФ.

"Участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Чтобы реализовать это, они создали разветвленную сеть своих "ячеек". Злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и "выбивали" из них деньги. К потерпевшим уголовники применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы", - сказано в сообщении.

Полученные суммы лидеры группировки направляли на пополнение "воровской кассы".

Кроме того, злоумышленники использовали "прибыль" для поддержки осужденных соратников в местах лишения свободы, а также распространение там преступного влияния.

Во время следственных действий по местам пребывания участников группы, правоохранители обнаружили: средства связи, компьютерную технику и банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности, отмычки, "долговые" расписки потерпевших, из которых злоумышленники требовали деньги.

По материалам СБУ, трем организаторам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.189 (вымогательство), ч.2 ст.255-1 (установление или распространение преступного воздействия), ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.