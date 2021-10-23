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11:59 23.10.2021

Мальта закрыла въезд для украинских туристов

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Мальта закрыла въезд для украинских туристов

Мальта закрыла въезд для туристов из Украины, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Путешествия запрещено. Для въезда в страну необходимо получить специальное разрешение, которое выдается при исключительных обстоятельствах", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.

Указывается, что отныне разрешен въезд на Мальту только граждан Украины, которые имеют действительные документы Maltese ID или Residence card и имеют постоянную резиденцию на Мальте и имеют действительный признанный сертификат вакцинации или возраст до 12 лет и могут просить находиться на карантине в альтернативном месте, при условии, что выполнят определенные критерии.

В частности, по месту прохождения карантина будет проживать не более 4 дополнительных лиц (кроме тех, кто будет проходить карантин); лица, которым исполнилось 12 лет, которые будут проживать по тому же адресу, что и лица, которые возвращаются из стран темно-красной зоны, будут полностью вакцинированы.

Нерезиденты Мальты любого возраста, которые должны проходить карантин, невакцинированные резиденты Мальты с 12 лет, путешествующие из стран темно-красной зоны и те, кому не разрешено проходить карантин в альтернативном месте, должны проходить 14-дневный карантин в официально утвержденных Минздравом Мальты отелях, исключительно за свой счет.

Теги: #украинцы #запрет #мальта
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