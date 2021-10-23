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11:51 23.10.2021

SpaceX в ноябре может запустить в первый орбитальный полет ракету Starship, создаваемую для миссий на Луну

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SpaceX в ноябре может запустить в первый орбитальный полет ракету Starship, создаваемую для миссий на Луну

SpaceX готовится в ноябре осуществить первый тестовый запуск на орбиту сверхтяжелой ракеты Starship, которая разрабатывается для будущих пилотируемых полетов на Луну и Марс, сообщил основатель компании миллиардер Илон Маск.

"Если все пойдет по плану, то ракета Starship в следующем месяце будет готова к своему первому запуску на орбиту", - сообщил Маск в Твиттере.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 20 (или SN20) и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире.

Запуск будет проведен со стартовой площадки компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

В четверг уже были проведены статические огневые испытания мощных двигателей Raptor, которыми оснащена ракета. Всего их 33. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System.

В рамках первого полета ракета выполнит один орбитальный облет вокруг Земли. Затем корабль SN20 совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов.

SpaceX ранее в этом году уже проводила испытания своих космических кораблей, создаваемых для полетов на Луну. Однако они были только суборбитальными тестами.

Теги: #луна #spacex
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