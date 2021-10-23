Ровенская и Николаевская области переходят в "красную" зону по COVID-19 с 26 октября

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской области с 26 октября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00:00 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей", - написал Немчинов в своем Телеграм-канале.

Как сообщил Немчинов, Госкомиссия решила применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Как сообщалось, ранее Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Херсонской области с 15 октября, а с 18 октября - также на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей, с 23 октября – в Сумской области.