События

11:27 23.10.2021

Ровенская и Николаевская области переходят в "красную" зону по COVID-19 с 26 октября

1 мин читать
Ровенская и Николаевская области переходят в "красную" зону по COVID-19 с 26 октября

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской области с 26 октября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00:00 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей", - написал Немчинов в своем Телеграм-канале.

Как сообщил Немчинов, Госкомиссия решила применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Как сообщалось, ранее Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Херсонской области с 15 октября, а с 18 октября - также на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей, с 23 октября – в Сумской области.

Теги: #красная_зона
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:27 22.10.2021
Плановую госпитализацию в Киеве при вхождении в "красную" зону остановят – КГГА

Плановую госпитализацию в Киеве при вхождении в "красную" зону остановят – КГГА

16:40 20.10.2021
Сумская область с 23 октября станет "красной" зоной эпидопасности

Сумская область с 23 октября станет "красной" зоной эпидопасности

10:16 18.10.2021
"Красный" уровень эпидопасности установлен в пяти областях, вскоре "красная" зона может расшириться – Кузин

"Красный" уровень эпидопасности установлен в пяти областях, вскоре "красная" зона может расшириться – Кузин

20:26 17.10.2021
Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября

Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября

12:13 13.10.2021
Критические предпосылки для вхождения в "красную" зону имеют Сумская и еще три области – KSE

Критические предпосылки для вхождения в "красную" зону имеют Сумская и еще три области – KSE

13:18 06.10.2021
В ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону - Шмыгаль

В ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону - Шмыгаль

14:23 09.09.2021
Кабмин к началу следующей недели примет решение о работе бизнеса в "красной" зоне при условии вакцинации работников

Кабмин к началу следующей недели примет решение о работе бизнеса в "красной" зоне при условии вакцинации работников

18:27 07.09.2021
Оснований для введения "красного" уровня эпидопасности нет ни в одном регионе – Ляшко

Оснований для введения "красного" уровня эпидопасности нет ни в одном регионе – Ляшко

14:26 11.08.2021
Кабмин продлил действие увеличенных нормативов на жилкомуслуги для регионов, которые окажутся в "красной зоне"

Кабмин продлил действие увеличенных нормативов на жилкомуслуги для регионов, которые окажутся в "красной зоне"

13:49 05.05.2021
Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области могут быть выведены из "красной" зоны - Шмыгаль

Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области могут быть выведены из "красной" зоны - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 8 330 человек, 483 умерли

Двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки

В Украину прибыла третья партия международной военной помощи на $60 млн

Населению, ТКЭ и ряду других потребителей поставки газа будут обеспечены до конца отопительного сезона без права отключения – секретарь СНБО

В Минобразовании принято решение о переводе большинства вузов 25 октября на каникулы - Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

SpaceX в ноябре может запустить в первый орбитальный полет ракету Starship, создаваемую для миссий на Луну

В Киеве установлен первый температурный рекорд осени

Совет судей проводит заседание по включению кандидатов в Этический совет

Запуск миссии "Артемида" к Луне запланирован на февраль 2022 года – NASA

Скандинавский воздух принесет в Украину похолодание

КГГА отмечает ряд проблем с запущенным без согласования с городом прокатом электромопедов

Ассистент режиссера был уверен, что оружие, которое он передал актеру на съемках в США, было заряжено холостыми

Динозавры демонстрировали социальное поведение уже 193 млн лет назад – исследование

Число выявленных заражений COVID-19 в мире приближается к 243 млн, число жертв - к 5 млн

Человек попал под поезд на перегоне ст.Вышгородская - ст.Сырецкая, движение электрички задерживается

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА