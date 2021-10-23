Скандинавский воздух принесет в Украину похолодание

В ближайшие сутки погоду будет определять холодный воздух, который переместится на территорию Украины с юга Скандинавии, сообщил Укргидрометцентр.

В воскресенье в Украине без осадков, лишь днем в Крыму и Приазовье возможен дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, в южной части ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 октября самая высокая температура днем была +22,8 в 1989г., самая низкая ночью -5,0 в 1920г.

В понедельник в Украине ожидается холодная без осадков погода с температурой ночью 1-6° мороза, в Карпатах и восточных областях 5-9° мороза, днем 3-8 тепла, на Закарпатье 8-14 тепла.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

В Киеве в понедельник холодная без осадков погода. Ветер слабый. Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.