Число выявленных заражений COVID-19 в мире приближается к 243 млн, число жертв - к 5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы возросло до 242 млн 988 тыс. 801, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 938 тыс. 270 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 млн 400 тыс. 506 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 735 тыс. 374.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 159 тыс. 562. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 453 тыс. 708 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 711 тыс. 843 заболевших, из них умерли 605 тыс. 139 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 764 млн 14 тыс. 402 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 635,6. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 266 человек, в Индии - 325, в Бразилии - 2 тыс. 821.