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08:43 23.10.2021

В Узбекистане наступил "день тишины" перед выборами президента

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В Узбекистане наступил "день тишины" перед выборами президента

Предвыборная агитация кандидатов в президенты Узбекистана, которая началась со дня их регистрации 20 сентября, закончилась 22 октября.

"Согласно законодательству, предвыборная агитация в день выборов (24 октября -ИФ) и за день до начала голосования не допускается", - сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы Центральной избирательной комиссии.

23 октября наступил "день тишины". До окончания голосования запрещается предвыборная агитация в СМИ, на каналах телерадиовещания, не допускается проведение других видов предвыборной агитации.

Представитель пресс-службы ЦИК отметил, что кандидаты в президенты были обеспечены равными условиями проведения предвыборной агитации, осуществляемой через средства массовой информации с использованием возможностей СМИ.

По его данным, кандидаты эффективно использовали предоставленные им на бесплатной основе эфирное время как на республиканских, так и на региональных теле- и радиоканалах. В агитационных целях они использовали бесплатную печатную площадь в газетах и журналах. Предвыборная кампания кандидатов также осуществлялась в партийных газетах. Широко использовались и возможности интернет-изданий.

"За прошедший период предвыборной агитации случаев нарушения избирательного законодательства не наблюдалось", - подчеркнули в пресс-службе.

Все пять политических партий, официально действующих в Узбекистане, зарегистрировали кандидатов для участия в выборах. Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Шавката Мирзиеева, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - заместителя председателя центрального совета Максуду Варисову, Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия - своих лидеров Алишера Кадырова, Бахрома Абдухалимова и Нарзулло Обломурадова.

В соответствии с законодательством страны, кандидаты в президенты и депутаты парламента выдвигаются только политическими партиями.

Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет.

Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на выборах в декабре 2016 года после смерти первого президента страны Ислама Каримова в сентябре того же года.

Теги: #узбекистан #агитация #завершение #выборы
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