События

08:18 23.10.2021

В Украине за сутки зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 8 330 человек, 483 умерли

2 мин читать
В Украине за сутки зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 8 330 человек, 483 умерли

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 8 330 человек, 483 умерло. За сутки вакцинировано почти 290 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Новый рекорд прививок: в сутки вакцинировано почти 290 тыс. украинцев. За сутки 22 октября в Украине: зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1777, медработников - 438). 289 468 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек полностью иммунизированы – 86 203 человека. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 5 362 человека; летальных случаев - 483; выздоровели – 8 330 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 748 614 человек, выздоровели – 2 369 695 человек, летальных случаев - 63 486.

С начала прививочной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 676 299 прививок.

 

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:38 22.10.2021
Украине надо увеличить вакцинацию до 350-400 тыс. в сутки для предотвращения роста умерших сверх 1 тыс. в сутки – секретарь СНБО

Украине надо увеличить вакцинацию до 350-400 тыс. в сутки для предотвращения роста умерших сверх 1 тыс. в сутки – секретарь СНБО

11:07 22.10.2021
Ученые оценили вклад погоды в распространение COVID-19

Ученые оценили вклад погоды в распространение COVID-19

08:43 22.10.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 242,4 млн, число жертв приближается к 5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 242,4 млн, число жертв приближается к 5 млн

08:18 22.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 23 785 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 530 человек, 614 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 23 785 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 8 530 человек, 614 умерло

23:00 21.10.2021
Вместо бустерной дозы украинцам будет предложен полный курс ревакцинации в 2022 году - главсанврач

Вместо бустерной дозы украинцам будет предложен полный курс ревакцинации в 2022 году - главсанврач

21:00 21.10.2021
Ляшко поручил главсанврачу создать комиссию для расследования случаев сложного протекания коронавируса или летальных случаев от COVID-19 у вакцинированных людей

Ляшко поручил главсанврачу создать комиссию для расследования случаев сложного протекания коронавируса или летальных случаев от COVID-19 у вакцинированных людей

20:55 21.10.2021
Среди госпитализированных с COVID-19 около 98% украинцев являются невакцинированными - Ляшко

Среди госпитализированных с COVID-19 около 98% украинцев являются невакцинированными - Ляшко

18:42 21.10.2021
Более 40% ежедневных летальных исходов от COVID-19 приходится в ЕС на Румынию

Более 40% ежедневных летальных исходов от COVID-19 приходится в ЕС на Румынию

14:25 21.10.2021
На маршруты не вышли 40% автоперевозчиков в связи с новыми карантинными правилами межобластных автобусных перевозок - "Укрпас"

На маршруты не вышли 40% автоперевозчиков в связи с новыми карантинными правилами межобластных автобусных перевозок - "Укрпас"

12:00 21.10.2021
Из-за низких темпов вакцинации в Украине европейские страны могут максимально ограничить въезд для украинских туристов - Ткаченко

Из-за низких темпов вакцинации в Украине европейские страны могут максимально ограничить въезд для украинских туристов - Ткаченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки

В Украину прибыла третья партия международной военной помощи на $60 млн

Населению, ТКЭ и ряду других потребителей поставки газа будут обеспечены до конца отопительного сезона без права отключения – секретарь СНБО

В Минобразовании принято решение о переводе большинства вузов 25 октября на каникулы - Данилов

На Донбассе после 11:00 было 6 обстрелов со стороны российских наемников, ранен еще один военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Число выявленных заражений COVID-19 в мире приближается к 243 млн, число жертв - к 5 млн

Человек попал под поезд на перегоне ст.Вышгородская - ст.Сырецкая, движение электрички задерживается

Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови, состояние здоровья удовлетворительное - врач

В Узбекистане наступил "день тишины" перед выборами президента

Двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки

Первый тестовый полёт к Луне в рамках американской программы "Артемида" намечен на февраль 2022 года - NASA

23 октября: Какой сегодня праздник

Суд отменил распоряжение о ликвидации ДЮСШ в Харьковской области

Байден и Макрон обсудили по телефону пути развития сотрудничества Вашингтона и Парижа

Венедиктова: Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, пополнится израильскими специалистами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА