В Украине за сутки зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 8 330 человек, 483 умерли

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 8 330 человек, 483 умерло. За сутки вакцинировано почти 290 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Новый рекорд прививок: в сутки вакцинировано почти 290 тыс. украинцев. За сутки 22 октября в Украине: зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1777, медработников - 438). 289 468 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек полностью иммунизированы – 86 203 человека. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 5 362 человека; летальных случаев - 483; выздоровели – 8 330 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 748 614 человек, выздоровели – 2 369 695 человек, летальных случаев - 63 486.

С начала прививочной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 676 299 прививок.