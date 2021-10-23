Двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки

За минувшие сутки на Донбассе один украинский военный получил ранения, еще один – боевые травмы, зафиксировано 13 нарушений режима тишины со стороны российских наемников. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 22 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения… Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование. Военные находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

Противник открывал огонь из минометов калибра 82-мм и 120-мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия, артиллерии калибра 100-мм и противотанкового ракетного комплекса.

Украинские военные открывали ответный огонь.

"По состоянию на 7:00 утра 23 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.