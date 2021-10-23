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06:03 23.10.2021

Суд отменил распоряжение о ликвидации ДЮСШ в Харьковской области

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Суд отменил распоряжение о ликвидации ДЮСШ в Харьковской области

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск Купянской окружной прокуратуры о признании противоправным и отмене распоряжения райгосадминистрации о ликвидации детско-юношеской спортивной школы.

"Решением Харьковского окружного административного суда исковое заявление прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Решение в законную силу не вступило, продолжается срок на апелляционное обжалование", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Купянская райгосадминистрация приняла распоряжение "О прекращении деятельности детско-юношеской спортивной школы Изюмского районного совета Харьковской области" в декабре прошлого года. Однако вопреки требованиям законодательства это решение не было согласовано  с Министерством молодежи и спорта Украины. Так, целесообразность реорганизации и ликвидации. Это и стало основанием для обращения прокуратуры в суд с требованием признать распоряжение РГА противоправным и отменить его.

Теги: #дюсш #суд #харьковская
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