Суд отменил распоряжение о ликвидации ДЮСШ в Харьковской области

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск Купянской окружной прокуратуры о признании противоправным и отмене распоряжения райгосадминистрации о ликвидации детско-юношеской спортивной школы.

"Решением Харьковского окружного административного суда исковое заявление прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Решение в законную силу не вступило, продолжается срок на апелляционное обжалование", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Купянская райгосадминистрация приняла распоряжение "О прекращении деятельности детско-юношеской спортивной школы Изюмского районного совета Харьковской области" в декабре прошлого года. Однако вопреки требованиям законодательства это решение не было согласовано с Министерством молодежи и спорта Украины. Так, целесообразность реорганизации и ликвидации. Это и стало основанием для обращения прокуратуры в суд с требованием признать распоряжение РГА противоправным и отменить его.