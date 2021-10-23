Венедиктова: Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, пополнится израильскими специалистами

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время встречи с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским пригласила израильских специалистов в Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

"Пригласила израильских специалистов в Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и углубления сотрудничества в сфере защиты инвестиций. Надеемся, что опыт экспертов из Израиля поможет в работе нашей платформы, которая объединяет признанных специалистов по международному гуманитарному и международному уголовному праву", – цитирует пресс-служба генпрокурора на сайте ведомства в пятницу.

По ее словам, что вместе эксперты работают над разработкой дорожной карты по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта в Крыму и на Востоке Украины, а также привлечения к ответственности причастных за совершение военных преступлений и преступлений против человечности во всех юрисдикциях.

"Не обошли вниманием и тему защиты инвестиций. Наше подразделение в Оиси Генпрокурора имеет уже много успешных кейсов прекращения незаконного давления на бизнес, в частности со стороны правоохранительных органов", – добавила Венедиктова.

Кроме того, стороны договорились об углублении сотрудничества.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими международными партнерами и иностранными коллегами, чтобы перенимать передовые практики", – резюмировала генпрокурор.