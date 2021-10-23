Байден и Макрон обсудили по телефону пути развития сотрудничества Вашингтона и Парижа

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон в пятницу в телефонном разговоре обсудили ситуацию в африканском регионе Сахель, а также сотрудничество двух стран в Индо-Тихоокеанском регионе, информирует Белый дом.

В сообщении Белого дома отмечается, что главы двух государств также обсудили усиление и эффективность оборонных систем в Европе.

Президент США Байден выразил надежду на встречу с Макроном, которая должна состояться в Риме позже в октябре. На ней планируется продолжить обсуждения путей сотрудничества между США и Францией и совместных ответов на возникающие вызовы, отмечают в Белом доме.

В сентябре президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомных подводных лодок для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на сумму, по различным данным, от $60 млрд до $90 млрд.

Это вызвало резкую негативную реакцию Франции, которую поддержал Евросоюз.

После объявления о соглашении Париж отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры.