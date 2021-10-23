События

04:57 23.10.2021

Байден и Макрон обсудили по телефону пути развития сотрудничества Вашингтона и Парижа

1 мин читать
Байден и Макрон обсудили по телефону пути развития сотрудничества Вашингтона и Парижа

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон в пятницу в телефонном разговоре обсудили ситуацию в африканском регионе Сахель, а также сотрудничество двух стран в Индо-Тихоокеанском регионе, информирует Белый дом.

В сообщении Белого дома отмечается, что главы двух государств также обсудили усиление и эффективность оборонных систем в Европе.

Президент США Байден выразил надежду на встречу с Макроном, которая должна состояться в Риме позже в октябре. На ней планируется продолжить обсуждения путей сотрудничества между США и Францией и совместных ответов на возникающие вызовы, отмечают в Белом доме.

В сентябре президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомных подводных лодок для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на сумму, по различным данным, от $60 млрд до $90 млрд.

Это вызвало резкую негативную реакцию Франции, которую поддержал Евросоюз.

После объявления о соглашении Париж отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры.

Теги: #сша #франция #президенты #разговор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:09 23.10.2021
Первый тестовый полёт к Луне в рамках американской программы "Артемида" намечен на февраль 2022 года - NASA

Первый тестовый полёт к Луне в рамках американской программы "Артемида" намечен на февраль 2022 года - NASA

23:45 22.10.2021
В Украину прибыла третья партия международной военной помощи на $60 млн

В Украину прибыла третья партия международной военной помощи на $60 млн

23:10 22.10.2021
Руководители делегаций ЕС, Британии и США в Украине: впервые за 30 лет в Украине есть политический импульс для реформирования судебной системы

Руководители делегаций ЕС, Британии и США в Украине: впервые за 30 лет в Украине есть политический импульс для реформирования судебной системы

19:58 22.10.2021
В США "бустерную дозу" вакцины от COVID-19 получают чаще, чем первый компонент препарата - данные

В США "бустерную дозу" вакцины от COVID-19 получают чаще, чем первый компонент препарата - данные

14:53 22.10.2021
Мнения нардепов от "Голоса" относительно правомочности руководителя фракции Железняка разделились

Мнения нардепов от "Голоса" относительно правомочности руководителя фракции Железняка разделились

07:13 22.10.2021
Байден считает, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

Байден считает, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

07:02 22.10.2021
Байден представит план достижения нулевого уровня выбросов на конференции ООН по климату

Байден представит план достижения нулевого уровня выбросов на конференции ООН по климату

06:09 22.10.2021
Министры обороны США и Дании озабочены деятельностью России в Северной Атлантике, Балтийском море и в Украине - Пентагон

Министры обороны США и Дании озабочены деятельностью России в Северной Атлантике, Балтийском море и в Украине - Пентагон

22:03 21.10.2021
США отправили 200 млн доз вакцин в сотню стран

США отправили 200 млн доз вакцин в сотню стран

20:00 21.10.2021
США провели три успешных испытания гиперзвуковых ракет - Пентагон

США провели три успешных испытания гиперзвуковых ракет - Пентагон

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки

В Украину прибыла третья партия международной военной помощи на $60 млн

Населению, ТКЭ и ряду других потребителей поставки газа будут обеспечены до конца отопительного сезона без права отключения – секретарь СНБО

В Минобразовании принято решение о переводе большинства вузов 25 октября на каникулы - Данилов

На Донбассе после 11:00 было 6 обстрелов со стороны российских наемников, ранен еще один военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки

23 октября: Какой сегодня праздник

Суд отменил распоряжение о ликвидации ДЮСШ в Харьковской области

Венедиктова: Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, пополнится израильскими специалистами

Министры обороны 30 стран НАТО определили цели технологической модернизации альянса

Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

Apple остается самым дорогим брендом в мире 9-й год подряд

Зеленский провел заседание СНБО: правительству в течение трех дней поручено начать отопительный сезон

Есть высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после 1 ноября

Населению, ТКЭ и ряду других потребителей поставки газа будут обеспечены до конца отопительного сезона без права отключения – секретарь СНБО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА