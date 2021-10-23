Министры обороны 30 стран НАТО определили цели технологической модернизации альянса

Министры обороны стран НАТО на двухдневном совещании в Брюсселе наметили меры по укреплению безопасности стран Запада в изменившемся мире, в том числе по внедрению инновационных технологий, согласовали пакет мер противодействия российским ракетным системам, провели первый обзор уроков операции в Афганистане.

На совещании, проходившем 21 и 22 октября, министры одобрили новый всеобъемлющий план защиты Североатлантического союза в кризисных и конфликтных ситуациях. Он призван гарантировать альянсу наличие нужных сил и возможностей в нужном месте и в нужное время, чтобы защитить миллиард живущих в странах НАТО людей от любой угрозы.

В числе прочих регионов, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности стран альянса, названы Черное море и Арктика.

НАТО считает своей задачей не только поддерживание военного присутствия в районе Черного моря, но и возможность перебрасывать туда, если это потребуется, дополнительные силы, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что для альянса оно стратегически важно.

Главы оборонных ведомств 30 стран НАТО, по словам Столтенберга, с обеспокоенностью отметили "растущую угрозу от российских ракетных систем" и приняли "сбалансированный пакет политических и военных мер для ответа" на них.

"Пакет включает существенное укрепление нашей противовоздушной и противоракетной обороны, усиление неядерных оборонительных возможностей, используя истребители пятого поколения, адаптацию наших учений и разведки. Также речь идет о повышении готовности нашего ядерного сдерживания", - пояснил генсек.

При этом он в очередной раз отметил, что НАТО не собирается отражать "дестабилизирующую деятельность России" и не намерена "развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе".

Министры обороны НАТО согласились, что альянс должен приложить усилия к тому, чтобы не утратить превосходство в технологиях над потенциальными противниками.

По словам Столтенберга, альянсу требуется "больше сил высокой боеготовности"с использованием новейших технологий.

На церемонии в пятницу 17 стран Альянса подписали соглашение об учреждении первого в истории Инновационного фонда НАТО объемом порядка 1 млрд евро. К нему могут присоединиться и члены блока.

В том же направлении - разработка первой стратегии НАТО по использованию искусственного интеллекта. Как говорится в коммюнике альянса, она "устанавливает стандарты ответственного использования технологий искусственного интеллекта в соответствии с международным правом и ценностями НАТО". В ней также идет речь об угрозах, связанных со злонамеренным использованием искусственного интеллекта, и о "доверительном сотрудничестве" НАТО с инновационным сообществом в области.

Искусственный интеллект - одна из семи технологических областей, которые союзники определили в качестве приоритетных из-за их значимости для обороны и безопасности. К ним относятся квантовые технологии, данные и вычисления, биотехнологии, гиперзвуковые технологии и космос.

Министры обменялись мнениями об уроках, которые из участия НАТО в Афганистане, и о том, как сохранить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом. Они обсудили, как альянс может дистанционно гарантировать, чтобы Афганистан вновь не стал пристанищем террористов. НАТО будет требовать от талибов ответственно отнестись к своим обязательствам сдерживать терроризм, соблюдать права человека и безопасность передвижения. По словам Столтенберга, у международного сообщества есть экономические и дипломатические рычаги воздействия на "Талибан".

На полях этого совещания министров в пятницу прошла встреча Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

В тот же день к натовским министрам присоединились главы оборонных ведомств Финляндии и Швеции - европейских партнеров НАТО, а также представители Европейского союза как организации. По оценке Столтенберга, сотрудничество между НАТО и ЕС уже выведено на беспрецедентный уровень.

Комментируя противоречивые сведения об отношении НАТО к планам "оборонной автономии" ЕС и даже создания "европейской армии", генсек Столтенберг на пресс-конференции заверил, что НАТО не против идеи интеграции ЕС в сфере обороны, но предупредил, что европейские структуры не должны дублировать функции Североатлантического союза. Он напомнил, что именно НАТО - та структура, которая несет ответственность за защиту Европы от потенциальных противников.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин, который участвовал в брюссельском совещании, заявил, что США поддерживают идею усиления оборонных возможностей ЕС. Но также предупредил, что оно должно быть "совместимо с НАТО" и "служить неким дополнением к НАТО". То есть помогать отстаивать интересы Евросоюза там, куда у НАТО руки не доходят, а не подменять альянс в обороне континента.