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00:47 23.10.2021

Apple остается самым дорогим брендом в мире 9-й год подряд

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Apple остается самым дорогим брендом в мире 9-й год подряд

Бренд Apple остается наиболее дорогим в мире на протяжении девяти лет подряд, свидетельствует данные ежегодного исследования Interbrand Corp. за 2021 год.

Его стоимость повысилась за прошедший год на 26% и превысила $408,25 млрд.

На второй позиции остался бренд Amazon, который подорожал на 24% (до $249,25 млрд), на третьей - Microsoft, прибавивший в цене 27% (до $210,2 млрд), на четвертой - Google, стоимость которого поднялась на 19% (до $196,8 млрд).

Список остальных компаний в топ-10 также не изменился: на пятой строке Samsung (рост на 20%, до $74,635 млрд), Coca-Cola (повышение на 1%, до $57,488 млрд), Toyota (увеличение на 5%, до $54,107 млрд), Mercedes-Benz (рост на 3%, до $50,866 млрд), McDonald's (подъем на 7%, до $45,885 млрд), Disney (увеличение на 8%, до $44,183 млрд).

На долю первых трех компаний в списке пришлось более 62% общей стоимости брендов из топ-10, отмечается в отчете.

Наиболее существенный подъем в рейтинге продемонстрировал бренд Tesla: его стоимость взлетела почти втрое (на 184%, до $36,27 млрд), в результате чего он переместился на 14-ю позицию с 26-й.

Еще одним быстрорастущим брендом стала система управления информацией о клиентах Salesforce, подорожавший за год на 37% (до $14,77 млрд) и занимающий теперь 38-е место. В число лидеров подъема вошли также Adobe и PayPal, стоимость брендов которых увеличилась на 36%.

Рейтинг в этом году пополнился всего одним новым участником - Sephora ($4,628 млрд, сотая позиция). В результате французская LVMH Group стала первой компанией, которая представлена в нем сразу пятью брендами (Louis Vuitton на 13-м месте, Dior на 77-м, Tiffany & Co. на 92-м, Hennessy на 95-м).

Самая высокая стоимость бренда среди представителей финансовой отрасли у J.P. Morgan (24-я строчка, рост на 6% - до $21,4 млрд) и American Express (30-е место, снижение на 2% - до $19,075 млрд).

Совокупная стоимость брендов топ-100 оценивается сейчас в $2 трлн 667,524 млрд по сравнению с $2 трлн 326,491 млрд в 2020 году, то есть за прошедший год она увеличилась на 15%, отмечается в сообщении Interbrand. Средние темпы роста стоимости отдельных брендов по всему списку составили 10% по сравнению с 1,3% в 2020 году.

Interbrand учитывает в своих расчетах финансовые результаты компаний, влияние брендов на решения потребителей о покупках и способность компаний обеспечить доходы. Топ-100 самых дорогих брендов мира публикуется уже 22 года.

Всего порядка 30 компаний, которые были в первом рейтинге, есть в нем и сейчас, включая Disney, Nike и Gucci. При этом свыше 100 брендов покинули список за эти годы, в том числе Nokia и MTV. В десятке лидеров все эти годы по-прежнему остаются только Coca-Cola и Microsoft.

В 2001 году при первой публикации рейтинга общая стоимость брендов из топ-100 составляла $988 млрд. То есть за это время показатель увеличился в 2,7 раза.

 

 

Теги: #исследование #мир #стоимость #бренды
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