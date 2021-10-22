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23:45 22.10.2021

В Украину прибыла третья партия международной военной помощи на $60 млн

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В Украину прибыла третья партия международной военной помощи на $60 млн

В пятницу, 22 октября, в Украину прибыла третья партия дополнительной международной военной помощи на $60 млн от правительства США для нужд ВСУ, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другое, сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Сегодня мы получили очередной борт помощи от США по результатам договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов Владимиром Зеленским и Джо Байдена. Это искренняя, открытая, скорая помощь для наших военных, на передовой смогут использовать эти средства медицинского и боевого обеспечения", – цитируют заместителя министра обороны Украины Александра Носова пресс-служба ведомства в обнародованном в пятницу вечером сообщении.

Атташе по вопросам армии и обороны посольства США в Украине полковник Бриттани Стюарт со своей стороны отметила, что "Соединенные Штаты Америки помогают Украине в развитии Вооруженных сил, что включает материально-техническую помощь и тренинги от тактического до стратегического уровня". Она также добавила, что Вашингтон хочет видеть Украину на пути в НАТО, "мирной и свободной страной".

Начальник Главного управления логистики Генерального штаба ВС Украины Николай Шевцов подчеркнул, что полученная военно-техническая помощь включает высокотехнологичную и остродефицитную технику и вооружение, а также необходимые на передовой боеприпасы. По его словам, средства, поступившие в предыдущих грузах уже повышают наши способности контрбатарейной и противотанковой борьбы, а также разведки.

"Сегодня к нам прибыла партия противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" с боеприпасами. Также мы получили боеприпасы к тому оружию, которое у нас есть под "калибры НАТО". Вооружение будет перемещено на базы и склады, учтено и передано военнослужащим для использования, в том числе для подразделений Операции объединенных сил", - отметил Шевцов.

Командующий Медсил ВСУ бригадный генерал Татьяна Остащенко добавила, что груз из США включает также средства индивидуальной защиты - аптечки. Она отдельно подчеркнула, что в ВСУ военно-медицинская подготовка осуществляется в соответствии со стандартами НАТО.

Как сообщалось, 10 и 18 октября в Украину прибыли предыдущие две партии груза.

Теги: #сша #помощь #минобороны
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