23 октября: Какой сегодня праздник

Сегодня Международный день рекламы, который с 1994 года отмечают все, кто имеет непосредственное отношение к ее созданию и продвижению. К числу таковых относятся авторы, художники, пиарщики, сценаристы, менеджеры и маркетологи.

История рекламы уходит в древние века. Уже на египетских папирусах встречались объявления о продаже рабов. Свитки, вощеные дощечки, надписи на камнях и зданиях – так выглядела реклама на заре своего существования. В Средние века "рекламщиком" был и разносчик, выкрикивающий информацию о своем товаре. Само слово "реклама" произошло от латинского reclamare — выкрикивать.

Толчком для ее дальнейшего развития стало книгопечатание и распространение прессы. Теофраст Ренодо первым стал публиковать частные объявления в газетах и журналах, в 1786 году появилась фирма Уильяма Тэйлора "Tayler & Newton", ставшая посредником между рекламодателем и типографией. Первое собственно рекламное агентство появилось в 1842 году в США. Его основал Волни Палмеро.

Поклонникам Apple: именно в это день 12 лет назад Стив Джобс произнес "1000 песен у вас в кармане" и общественности был представлен первый iPod, как совместимое с Макинтошем устройство с жестким диском на 5 Гб. Продукт, давший начало возрождению Apple и оставивший неизгладимый след в культуре.

Также 23 октября отмечают День организатора ток-шоу и Международный день снежного барса.

23 октября отмечается День осведомленности о синдроме кабуки, посвященный очень редкому и поэтому малоизученному генетическому заболеванию.

Из-за своей редкости (синдром кабуки встречается примерно у одного новорожденного из 32 тысяч) заболевание очень мало изучено и не входит в число патологий, которые обычно ищут во время пренатального скрининга. Некоммерческая организация All Things Kabuki учредила День осведомленности о синдроме кабуки для того, чтобы распространить информацию об этом редком синдроме и помочь семьям людей, страдающих синдромом кабуки.

В этот день:

1545 — Запорожские казаки, выйдя в море на 32 челнах-чайках, подошли к турецкой крепости Ачи-Кале (Очаков) и захватили её.

1917 - Павел Скоропадский избран гетманом украинского казачества.

1803 — Джон Дальтон рассчитывает атомные массы для 21-го элемента и соединения.

1826 — В театре Нью-Йорка впервые в США применено газовое освещение.

1859 — В Киеве открыта первая воскресная школа.

1946 - Началось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

1956 – В Будапеште (Венгрия) началось антисоветское восстание: двухсоттысячная народная демонстрация солидарности с восставшими рабочими Польской Народной Республики, которая прошла от памятника польскому полководцу Бему к памятнику Петефи была расстреляна просоветской службой безопасности. После этого в Венгерской Народной Республике началось общенациональное антисоветское восстание.

1990 - Верховный Совет УССР, в результате Революции на граните проголосовала за отставку премьер-министра Масола.

1994 - Госдума РФ приняла закон об остановке раздела Черноморского флота между Россией и Украиной.

Именины: Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Амвросий, Андрей, Вассиан, Феофил.