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19:58 22.10.2021

В США "бустерную дозу" вакцины от COVID-19 получают чаще, чем первый компонент препарата - данные

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В США "бустерную дозу" вакцины от COVID-19 получают чаще, чем первый компонент препарата - данные

В США в настоящий момент насчитывается гораздо больше тех, кто получает бустерную дозу вакцины от COVID-19, нежели тех, кто делают первую прививку от коронавируса, свидетельствуют данные Центров по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Согласно данным ведомства, которые приводит газета The Washington Post, в среднем ежесуточно около 340 тыс. полностью привитых людей в США делают бустерную прививку, в то время как первый компонент вакцины получают каждый день более чем в два раза меньше жителей - примерно по 157,6 тыс. человек.

Последние данные CDC свидетельствуют о том, что полную вакцинацию в США прошли 189,9 млн жителей, бустер получили 11,6 млн человек. Более 30% жителей страны все еще не сделали первую прививку от коронавируса.

Ранее на этой неделе американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило введение бустерной дозы вакцины Moderna людям старше 65 лет, а также лицам с высоким риском тяжелых заболеваний. В сентябре в FDA одобрили бустерную дозу вакцины Pfizer для этой же группы лиц. Бустерную дозу вводят как минимум через шесть месяцев после введения второй дозы двухкомпонентной вакцины.

Американский регулятор на этой неделе также одобрил бустерную дозу однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson для лиц в возрасте 18 лет и старше. Ее можно делать спустя как минимум два месяца после вакцинации этим препаратом.

Теги: #данные #сша #вакцинация
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