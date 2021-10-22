Населению, ТКЭ и ряду других потребителей поставки газа будут обеспечены до конца отопительного сезона без права отключения – секретарь СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету министров Украины предпринять меры по обеспечению бесперебойных поставок газа бытовым, а также ряду других потребителей, сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.

"Кабинету министров в трехдневный срок поручено предпринять исчерпывающие меры относительно бесперебойного, без права отключения от газа бытовых потребителей, бюджетных, религиозных организаций, предприятий теплоснабжения, коммунальных неприбыльных предприятий"¸ – сказал Данилов на брифинге в пятницу по результатам заседания СНБО.

По его словам, запрет отключения указанных потребителей будет внедрен согласно ст.11 закона о рынке природного газа до завершения отопительного сезона 2021/22.