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19:53 22.10.2021

Населению, ТКЭ и ряду других потребителей поставки газа будут обеспечены до конца отопительного сезона без права отключения – секретарь СНБО

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Населению, ТКЭ и ряду других потребителей поставки газа будут обеспечены до конца отопительного сезона без права отключения – секретарь СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету министров Украины предпринять меры по обеспечению бесперебойных поставок газа бытовым, а также ряду других потребителей, сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.

"Кабинету министров в трехдневный срок поручено предпринять исчерпывающие меры относительно бесперебойного, без права отключения от газа бытовых потребителей, бюджетных, религиозных организаций, предприятий теплоснабжения, коммунальных неприбыльных предприятий"¸ – сказал Данилов на брифинге в пятницу по результатам заседания СНБО.

По его словам, запрет отключения указанных потребителей будет внедрен согласно ст.11 закона о рынке природного газа до завершения отопительного сезона 2021/22.

Теги: #снбо #энергетика #нефтегаз
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