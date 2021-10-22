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19:40 22.10.2021

Зеленский утвердил Концепцию реформирования Госспецсвязи

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Зеленский утвердил Концепцию реформирования Госспецсвязи

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября "О Концепции реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины".

Указ №544/2021 был обнародован на сайте главы государства.

Согласно тексту указа, решение вступает в силу со дня обнародования, 22 октября.

Концепция реформирования Госспецсвязи определяет цели, задачи, этапы, основные приоритеты, направления, механизмы, а также ожидаемые результаты реформирования службы, которые должны дать ей возможность отдельно и во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны эффективно противодействовать угрозам национальной безопасности.

Теги: #указ #госспецсвязь #зеленский
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