В Минобразовании принято решение о переводе большинства вузов 25 октября на каникулы - Данилов

В Министерстве образования Украины принято решение о переводе учащихся большинства высших учебных заведений и школ с понедельника, 25 октября, на каникулы в связи с распространением COVID-19, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Аппарат СНБО обращался в Министерство образования. Там приято решение о том, чтобы, начиная с понедельника (25 октября – ИФ) подавляющее большинство всех высших учебных заведений пошло на отдых, пошло на каникулы. Мы считаем, что нужно школьников с понедельника... они должны быть также отправлены на каникулы, может быть, за исключением детей, которые обучаются там с 1 по 4 класс", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Он отметил, что соответствующее решение будет принимать Кабинет министров Украины и ответственные органы.