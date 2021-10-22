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19:26 22.10.2021

В Минобразовании принято решение о переводе большинства вузов 25 октября на каникулы - Данилов

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В Минобразовании принято решение о переводе большинства вузов 25 октября на каникулы - Данилов

В Министерстве образования Украины принято решение о переводе учащихся большинства высших учебных заведений и школ с понедельника, 25 октября, на каникулы в связи с распространением COVID-19, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Аппарат СНБО обращался в Министерство образования. Там приято решение о том, чтобы, начиная с понедельника (25 октября – ИФ) подавляющее большинство всех высших учебных заведений пошло на отдых, пошло на каникулы. Мы считаем, что нужно школьников с понедельника... они должны быть также отправлены на каникулы, может быть, за исключением детей, которые обучаются там с 1 по 4 класс", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Он отметил, что соответствующее решение будет принимать Кабинет министров Украины и ответственные органы.

Теги: #каникулы #вузы
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