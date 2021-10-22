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17:39 22.10.2021

Судно HAKSA врезалось в причал в морпорту "Черноморск"

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Судно HAKSA врезалось в причал в морпорту "Черноморск"

Сухогруз HAKSA, следовавший из турецкого порта Гебзе под флагом Палау в пятницу протаранил причал №18 морского торгового порта "Черноморск".

Согласно обнародованным портом данным, судно HAKSA носовой частью протаранило причал во время маневрирования.

"Проводка любого судна в акваторию порта и швартовка к причалу производится капитаном судна с учетом рекомендаций лоцманов. Присутствие на судне лоцмана не освобождает капитана судна от ответственности за управление судном. Капитан судна должен сообщать об особенностях в управлении своего судна, любых известных ему ограничениях или неисправностях оборудования, двигателей, судовых устройств и т.д.", - цитируется в сообщении ГП МТП "Черноморск" и.о. директора порта Александр Попов.

Он также подчеркнул, что на буксирах "Бургас" и "Александрия", которые работали и сопровождали в акватории судно HAKSA, работают опытные экипажи - средний стаж их работы составляет 20-25 лет.

"Расследование морского инцидента с судном в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Украины и нормативно-правовыми актами по решению капитана морского порта будет проведено и его результаты будут сообщены официально. Сейчас, по предварительным данным инцидент произошел из-за ошибки экипажа судна HAKSA или неисправности оборудования указанного судна во время выполнения маневровых работ на подходе к причалу №18", - отмечается в сообщении порта.

Судно HAKSA было построено в 1993 году. Его дедвейт составляет 3092 тонны, текущая осадка - 6 метров. Общая длина (LOA) составляет 86,4 метра, а ширина - 14,54 метра.

Теги: #порт #инцидент #haksa #черноморск
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