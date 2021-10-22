Зеленский определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки Тарана

Президент Украины Владимир Зеленский уже определился с возможной кандидатурой на должность министра обороны в случае отставки действующего руководителя ведомства Андрея Тарана, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его ещё озвучивать", - сказал Арахамия журналистам в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос, может ли народный депутат Ирина Верещук возглавить Минобороны в случае отставки Андрея Тарана, глава фракции "Слуга народа" прямо не ответил, но сказал: "Мы за равенство всех граждан".

Кроме того, он добавил, что вопрос по поводу отставки Тарана может быть рассмотрен "на протяжении двух-трех недель".