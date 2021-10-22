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16:23 22.10.2021

Некоторые поправки к законопроекту об олигархах могут переголосовать - Корниенко

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Некоторые поправки к законопроекту об олигархах могут переголосовать - Корниенко

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук может на следующей пленарной неделе (2-5 ноября) предложить народным депутатам переголосовать некоторые поправки к законопроекту об олигархах, считает глава партии "Слуга народа", первый заместитель спикера Александр Корниенко.

"Есть 131 статья регламента, она предусматривает, что при подготовке законопроекта на подпись председателю (Верховной Рады - ИФ), если возникли неточности, противоречия, влияющие на текст закона, возможность егоприменения, председатель может инициировать такую процедуру как переголосование определенных неточностей в новой редакции. И это, конечно, базируется на выводах комитета. Комитет как раз сегодня (22 октября - ИФ) предоставил такие выводы в своём решении, что там есть некоторые неточности. И в дальнейшем председатель будет, наверное, в зале предлагать это к переголосованию на следующей пленарной неделе", - сказал Корниенко на брифинге по случаю открытия офиса Киевской городской парторганизации "Слуги народа" в пятницу.

Как сообщалось, в пятницу утром народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") проинформировал, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение переголосовывать ряд правок в законопроект №5599 про олигархов.

Теги: #законопроект #олигархи #деолигархизация
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